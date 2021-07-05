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"Дадут, если останется": Беларусь ведет переговоры с США о поставках вакцины Pfizer

Автор: Дмитрий Кузнецов

Беларусь ведет через посольство США переговоры о поставках вакцины от коронавируса Pfizer. Белорусским властям обещают выделить препарат, но только по остаточному принципу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Звезда" замглавы Минздрава Беларуси Елену Богдан.

"Ведем переговоры о поставках к нам Pfizer при участии посольства США", - сказала она, добавив, что американская сторона готова поставить препарат, но только "если останется".

По ее словам, ранее велись переговоры с производителями вакцин AstraZeneca и Pfizer. "Они не пришли к нам, переговоры больше не ведутся", - констатировала она.

Напомним, республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии Беларуси объявил о начале испытаний национальной вакцины от коронавируса. Планируется, что разработка опытного образца завершится к осени 2021 года.

Отметим, сейчас в Беларуси делают прививку российской вакциной "Спутник V" и китайским препаратом Vero Cell.

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде для граждан 73 стран для вакцинации от коронавируса на территории страны.

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Соединенные Штаты АмерикиБеларусьВакцинаКоронавирус