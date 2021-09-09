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Cupra представила электрический внедорожник Tavascan с рамой из льняного волокна

Автор: Константин Широкун

Электрический внедорожник Cupra Tavascan Extreme E испытают в специальной гоночной серии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Cupra.

Концепт Cupra Tavascan Extreme E был представлен на Мюнхенском автосалоне. Электрический внедорожник является продуктом сотрудничества испанского бренда с тюнинг-ателье ABT Sportsline. В ближайшем будущем новинка дебютирует в экспериментальной гоночной серии по бездорожью Extreme E.

Tavascan демонстрирует экологически безопасные производственные процессы, а инженеры используют в его конструкции натуральные материалы.

Вместо углеродного волокна, которое обычно используется в легких гоночных автомобилях, в конструкции Extreme E применено льняное волокно. В Cupra заявляют, что эту технологии можно легко адаптировать к серийным автомобилям без каких-либо компромиссов.

Концепция также имеет несколько элементов, напечатанных на 3D-принтере, включая раму автомобиля. При использовании 3D-печати время выполнения заказа для производителя запасных частей резко сокращается.

Еще одно преимущество состоит в том, что компоненты можно быстро модифицировать без необходимости использования громоздких и дорогих инструментов.

Концепт Tavascan питается от установленной сзади тяговой батареи емкостью 54 кВт•ч. Электрическому внедорожнику под силу разогнаться от 0 до 100 км/ч примерно за 4 секунды. О мощности и максимальном крутящем моменте электродвигателей не сообщается.

Сам концепт-кар не только демонстрирует нам возможности электромобилей на серьезном бездорожье, но и показывает каким может быть серийный кроссовер Tavascan, производство которого запланировано на 2024 год.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Multivan впервые в своей истории стал плагин-гибридом. При создании машины дизайнеры черпали вдохновение из линейки электрических моделей ID-серии.

Также мы писали, что Skoda анонсировала новый электрический кроссовер с запасом хода свыше 500 км. Его аккумулятор на 58 кВт•ч может заряжаться от зарядных станций мощностью до 120 кВт.

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Автомобильный рынок