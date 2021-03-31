Не только CoviShield: какие вакцины от COVID будут использовать в Украине

Министерство здравоохранения заключило контракты на поставку почти 14 млн доз вакцин за счет бюджета. Это 2 млн доз CoviShield производства Serum Institute of India (SII) по лицензии AstraZeneca, 1,9 млн китайской вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech и 10 млн препарата американской фармкомпании Novavax, которую также будут изготавливать на базе SII.

Novavax Минздрав ожидал из Индии летом, ориентировочно в июле. Но днями стало известно, что производство вакцины начнется к сентябрю. Как и в случае с AstraZeneca, индийский Институт будет производить препарат под собственным торговым названием - Covovax, имея лицензионное соглашение с Novavax.

Минздрав также расчитывает, что до конца года сможет закупить еще дополнительно 5 млн доз вакцины Novavax. Индийский институт такую возможность подтверждал.

В пятницу, 26 марта, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал, что в ближайшие дни его ведомство объявит о заключении новых контрактов на поставку вакцин. При этом пока неизвестно о каких именно препаратах идет речь.

Еще примерно 9 млн доз Украине бесплатно предоставит COVAX, который помогает странам с низким и средним уровнем дохода. На первых порах между странами будут распределять в основном вакцину AstraZeneca разного производства, а также в небольшом количестве препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Пока неизвестно, какие еще вакцины могут поступить в рамках программы, но возможно это будут, в том числе, продукция Novavax, компании Johnson & Johnson или вакцина-кандидат от Sanofi/GSK.

По словам Степанова, в целом до 1 июня Украина должна получить 1,7 млн доз вакцин в рамках COVAX. Из них до 15 апреля Минздрав ожидает первые поставки в объеме 477 тысяч доз (360 тысяч препарата AstraZeneca, вероятно, производства Южной Кореи, и 117 тысяч вакцины от Pfizer).