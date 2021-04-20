COVID не выбирает по соцстатусу. Степанов заявил о недопустимости подпольных празднований
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что подпольные празднования и работа учреждений на время карантина в Украине недопустимы. Они могут представлять угрозу для окружающих.
Он подчеркнул, что независимо от статуса и места работы все украинцы должны придерживаться карантинных правил.
"Недопустимо, когда ради празднования дня рождения люди пренебрегают этими правилами. Когда подпольно начинают работать рестораны или другие учреждения именно для того, чтобы сделать себе приятно. Я хочу напомнить, что такими действиями вы просто подвергаете опасности людей, празднующих вместе с вами... COVID не выбирает по социальному статусу", - отметил министр.
Напомним, 18 апреля в Киеве в отеле Fairmont на Подоле проходила вечеринка, которую устроил народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко. На ней присутствовало около 30 гостей.
Как писало РБК-Украина, ранее стало известно, что Тищенко устроил вечеринку в отеле на Подоле во время локдауна. В связи с этим полиция открыла уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Киеве закрыли два ресторана за нарушение карантина.