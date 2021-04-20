COVID не выбирает по соцстатусу. Степанов заявил о недопустимости подпольных празднований

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что подпольные празднования и работа учреждений на время карантина в Украине недопустимы. Они могут представлять угрозу для окружающих.

Об этом глава Минздрава сказал в ходе брифинга.

"Недопустимо, когда ради празднования дня рождения люди пренебрегают этими правилами. Когда подпольно начинают работать рестораны или другие учреждения именно для того, чтобы сделать себе приятно. Я хочу напомнить, что такими действиями вы просто подвергаете опасности людей, празднующих вместе с вами... COVID не выбирает по социальному статусу", - отметил министр.

Он подчеркнул, что независимо от статуса и места работы все украинцы должны придерживаться карантинных правил.

Напомним, 18 апреля в Киеве в отеле Fairmont на Подоле проходила вечеринка, которую устроил народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко. На ней присутствовало около 30 гостей.

Как писало РБК-Украина, ранее стало известно, что Тищенко устроил вечеринку в отеле на Подоле во время локдауна. В связи с этим полиция открыла уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Киеве закрыли два ресторана за нарушение карантина.