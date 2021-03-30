COVID-вакцины первого поколения за год могут стать неэффективными, - эксперты

Вакцины против коронавируса первого поколения за год могут стать неэффективными из-за появления новых штаммов. Такое мнение высказало большинство ученых и врачей во время проведенного опроса под названием People's Vaccine Alliance.

Как сообщается, в опросе принимали участие 77 специалистов из 28 стран. В частности, это вирусологи, эпидемиологи, специалисты по инфекционным заболеваниям из таких научных учреждений, как Университет Джонса Хопкинса, Йельский университет, Имперский колледж Лондона, университет Эдинбурга.

Две трети респондентов считают, что имеющиеся вакцины будут оставаться эффективными около года, а около трети опрошенных считает, что речь идет о девяти месяцах или меньше.

В то же время 88% респондентов считают, что малые масштабы вакцинации от коронавируса в ряде стран увеличивают вероятность возникновения новых разновидностей коронавируса, устойчивых к вакцинам.

"Новые мутации возникают ежедневно. Иногда они находят нишу, которая подходит им больше, чем их предшественникам. Эти "удачливые" варианты могут передаваться эффективнее и потенциально избегать иммунного ответа", - отметил доцент эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсалвес.

По его словам, пока не будет вакцинирован весь мир, "игровое поле" будет оставаться открытым для новых штаммов коронавируса, против которых имеющиеся вакцины будут уже неэффективными.