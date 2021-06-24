COVID-вакцинированные смогут въехать в Египет без ПЦР-теста

Речь идет о прививке вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения и Управлением по лекарственным средствам Египта.

"Въезд разрешен через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины (Спутник V, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac), либо через 14 дней после получения первой дозы однокомпонентной вакцины Johnson& Johnson. Сертификаты должны содержать QR-код и печать официального органа, никакие исправления, помарки или дописки не допускаются", - отмечает издание.

Однако это распространяется лишь на страны, "не затронутые мутировавшими штаммами коронавируса".

Если пассажир прибывает из одной из стран, где зафиксированы мутации (сюда относятся Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия и некоторые другие страны Латинской Америки), то даже при наличии сертификата турист обязан сделать в аэропорту молекулярный экспресс-тест на коронавирус.

В случае положительного результата иностранный гражданин обязан сделать еще ПЦР-тест. Если и этот тест будет положительным, то вступает в действие протокол, в соответствии с которым заразившегося помещают в ковидный госпиталь.

В последнее время в Египте ситуация с коронавирусом стабилизировалась. В мае - начале июня ежедневно фиксировали более тысячи новых случаев заражения, сейчас же среднесуточный прирост инфицированных снизился до 500 человек.