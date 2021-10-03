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COVID-вакцинация в Украине: за сутки сделали прививки почти 53 тысячи человек

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса почти 53 тысячи человек. Одну дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированные - 24 190 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В течение суток работали:

  • 500 мобильных бригад,
  • 1 706 пунктов прививки;
  • 385 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привиты 7 173 270 человек, из них получили одну дозу - 7 173 268 человек.

Полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 755 315 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего сделали 12 928 583 прививки.

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Вакцинация