COVID-вакцинация в Украине: за сутки сделали прививки почти 53 тысячи человек

В течение суток работали:

500 мобильных бригад,

1 706 пунктов прививки;

385 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привиты 7 173 270 человек, из них получили одну дозу - 7 173 268 человек.

Полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 755 315 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего сделали 12 928 583 прививки.