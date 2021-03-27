COVID-вакцинация в Украине: за сутки сделали почти 18 тысяч прививок

В Украине за прошедшие сутки сделали 17 939 прививок от коронавируса. Это на 799 меньше, чем днем ранее.
Больше всего прививок за пятницу сделали в Киеве (1650), меньше всего - в Черновицкой области (270). В целом по регионам за сутки сделано столько прививок:
Вакцинация проводилась 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.
С начала кампании первую дозу вакцины получили 192 263 человека, обе дозы - один украинец.
По состоянию на 26 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.
Напомним, за вчера в Украине подтвердили 17 424 новых случая COVID-19. Больше всего заражений во Львовской, Одесской, Киевской, Днепропетровской областях и в Киеве.
Ранее РБК-Украина писало, что в Министерство здравоохранения недовольны темпами вакцинации в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.
Также сообщалось, что вторую дозу вакцины AstraZeneca украинцы начнут получать в конце мая.