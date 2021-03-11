COVID-вакцинация в Украине: за сутки привили почти 6 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки вакцинировали от коронавируса 5898 человек. Всего с начала кампании прививку получили уже 29 378 человек.
Все привитые от COVID-19 в Украине получили первую дозу вакцины. За сутки больше всего прививок сделали в Тернопольской области - 500. В целом за вчера по регионам провели столько вакцинаций:
За весь период кампании больше всего привитых в Донецкой области (3504 прививки), меньше всего - на Закарпатье (494 прививки).
Напомним, в начале недели министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что процесс вакцинации в Украине идет не по плану. Еще на прошлой неделе должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в день.
Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский потребовал ускорить вакцинацию.