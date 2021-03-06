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COVID-вакцинация в Украине: привиты уже более 15 тысяч человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки привили от коронавируса 3 277 человек. С начала вакцинации в стране прививку от COVID-19 получили 15 758 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Все привитые граждане получили первую дозу вакцины от COVID. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 220 прививок;
  • Волынская область - 70 прививок;
  • Днепропетровская область - 310 прививок;
  • Донецкая область - 360 прививок;
  • Житомирская область - 40 прививок;
  • Закарпатская область - 40 прививок;
  • Запорожская область - 80 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 135 прививок;
  • Киевская область - 140 прививок;
  • Кировоградская область - 40 прививок;
  • Луганская область - 163 прививки;
  • Львовская область - 130 прививок;
  • Киев - 100 прививок;
  • Николаевская область - 40 прививок;
  • Одесская область - 240 прививок;
  • Полтавская область - 80 прививок;
  • Ровенская область - 150 прививок;
  • Сумская область - 60 прививок;
  • Тернопольская область - 260 прививок;
  • Харьковская область - 80 прививок;
  • Херсонская область - 90 прививок;
  • Хмельницкая область - 50 прививок;
  • Черновицкая область - 110 прививок;
  • Черниговская область - 30 прививок;
  • Черкасская область - 259 прививок.

За вчера больше всего прививок сделали в Донецкой области (360). Больше всего прививок с начала вакцинации провели в Донецкой области (1470), меньше всего - в Закарпатской области (284).

Напомним, за вчера в Украине выявили 9 144 новых случаев коронавируса. При этом в девяти регионах более полутысячи заражений.

Также РБК-Украина писало, что на вакцинацию записались уже более 127 тысяч украинцев.

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Новости Украины Министерство здравоохранения Украинывакцина от коронавируса
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