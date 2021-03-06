COVID-вакцинация в Украине: привиты уже более 15 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки привили от коронавируса 3 277 человек. С начала вакцинации в стране прививку от COVID-19 получили 15 758 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения .

За вчера больше всего прививок сделали в Донецкой области (360). Больше всего прививок с начала вакцинации провели в Донецкой области (1470), меньше всего - в Закарпатской области (284).

Все привитые граждане получили первую дозу вакцины от COVID. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Напомним, за вчера в Украине выявили 9 144 новых случаев коронавируса. При этом в девяти регионах более полутысячи заражений.

Также РБК-Украина писало, что на вакцинацию записались уже более 127 тысяч украинцев.