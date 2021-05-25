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COVID-вакцинация в Украине: привили еще более 14 тысяч человек, большинство - второй дозой

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 24 мая, сделали еще 14 056 прививок от коронавируса. Большинство прививок были сделаны второй дозой.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, первую дозу за вчера получили 3618 человек, тогда как вторую - 10 438. Больше всего прививок сделано в Киеве (1204 - вторая доза, 202 - первая), Днепропетровской (1084 - вторая, 87 - первая) и Львовская (871 - вторая, 178 - первая) областях.

В течение суток вакцинация осуществлялась 255 мобильными бригадами и в 343 пунктах прививок.

С начала кампании вакцинации первую дозу получили 981 970 человек, полностью иммунизированы двумя дозами - 86 225 человек.

По состоянию на 25 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 732 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав ведет переговоры о переносе осенних поставок вакцин от коронавируса на лето.

Также сообщалось, что в Украине планируют ввести COVID-паспорта синхронно с Евросоюзом - с 1 июля.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили 2608 новых случаев коронавируса.

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