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COVID-вакцинация в Украине: побочные эффекты наблюдаются у менее 1% привитых

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 13:30
COVID-вакцинация в Украине: побочные эффекты наблюдаются у менее 1% привитых Фото: вакцинация (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине побочные эффекты после вакцинации от коронавируса наблюдаются у 0,8% привитых граждан. При этом тяжелых случаев после прививки в стране не зафиксировано.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

Отметим, среди побочных эффектов после вакцинации выделяют:

  • Покраснение, боль, отек в месте инъекции;
  • Лихорадка или озноб;
  • Головная боль, боль в мышцах или суставах;
  • Увеличенные лимфатические узлы;
  • Тошнота, утомляемость, бессонница.

Напомним, за вчера в Украине вакцинировали от COVID-19 чуть более 2 тысяч человек. Всего с начала кампании первую дозу прививки получили 53 155 человек.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что с начала кампании вакцинации в Минздрав поступило менее 200 сообщений о побочных эффектах после прививки препаратом Covishield.

Отметим, ранее в Европе страны начали массово отказываться от вакцины от коронавируса AstraZeneca после появления информации о якобы образовании тромбов. При этом в ЕС официально опровергают связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

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