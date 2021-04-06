COVID-вакцинация в Украине: с начала кампании привили более 300 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки сделал 12 856 прививок от коронавируса первой дозой. Всего с начала кампании вакцинировали уже 304 678 человек одной дозой, еще два украинца получили две дозы.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве - 1710. В остальных регионах ситуация такая:
Вакцинация проводилась 132 мобильными бригадами и 619 пунктами прививки. По состоянию на 5 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 561 человек.
Напомним, за сутки коронавирус подтвердили у 13 276 человек. Больше всего заражений в Одесской, Львовской областях и в Киеве.
Также РБК-Украина писало, что днями президент Владимир Зеленский дал поручение разработать новый план вакцинации. По словам Степанова, он должен будет поднять вопрос вакцинации на новый уровень.