COVID-вакцинация в Украине: с начала кампании привили более 300 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки сделал 12 856 прививок от коронавируса первой дозой. Всего с начала кампании вакцинировали уже 304 678 человек одной дозой, еще два украинца получили две дозы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook .

Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве - 1710. В остальных регионах ситуация такая:

Винницкая область - 750 прививок;

Волынская область - 420 прививок;

Днепропетровская область - 1010 прививок;

Донецкая область - 580 прививок;

Житомирская область - 470 прививок;

Закарпатская - 240 прививок;

Запорожская область - 710 прививок;

Ивано-Франковская область - 667 прививок;

Киевская область - 0 прививок;

Кировоградская область - 470 прививок;

Луганская область - 420 прививок;

Львовская область - 660 прививок;

Николаевская область - 430 прививок;

Одесская область - 500 прививок;

Полтавская область - 720 прививок;

Ровенская область - 429 прививок;

Сумская область - 360 прививок;

Тернопольская область - 440 прививок;

Харьковская область - 660 прививок;

Херсонская область - 10 прививок;

Хмельницкая область - 410 прививок;

Черкасская область - 420 прививок;

Черновицкая область - 270 прививок;

Черниговская область - 100 прививок.

Вакцинация проводилась 132 мобильными бригадами и 619 пунктами прививки. По состоянию на 5 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 561 человек.