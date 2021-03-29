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COVID-вакцинация в Украине: в четырех областях не сделали ни одной прививки за сутки

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки сделали 1585 прививок от коронавируса. При этом сразу в четырех областях не привили ни одного человека.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, ни одной прививки не сделали в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях. В целом по регионам сделали столько прививок:

  • Киев - 20;
  • Винницкая область - 50;
  • Волынская область - 20;
  • Днепропетровская область - 80;
  • Донецкая область - 0;
  • Житомирская область - 120;
  • Закарпатская - 20;
  • Запорожская область - 100;
  • Ивано-Франковская область - 175;
  • Киевская область - 20;
  • Кировоградская область - 10;
  • Луганская область - 0;
  • Львовская область - 100;
  • Николаевская область - 30;
  • Одесская область - 40;
  • Полтавская область - 190;
  • Ровенская область - 0;
  • Сумская область - 30;
  • Тернопольская область - 40;
  • Харьковская область - 230;
  • Херсонская область - 140;
  • Хмельницкая область - 70;
  • Черкасская область - 40;
  • Черновицкая область - 60;
  • Черниговская область - 0.

Вакцинация проводилась 51 мобильной бригадой и 72 пунктами прививок.

С начала кампании вакцинации первую дозу прививки получили 198 464 человека, вторую дозу - 1. По состоянию на 28 марта в очередь на вакцинацию записались 364 104 человека.

Напомним, за субботу в Украине привили от COVID более 4,5 тысячи человек.

Также РБК-Украина писало, что за вчера в стране подтвердили 8346 новых случаев COVID-19.

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Новости Украины вакцинацияКоронавирусВакцина от коронавируса
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