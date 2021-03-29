COVID-вакцинация в Украине: в четырех областях не сделали ни одной прививки за сутки

В Украине за прошедшие сутки сделали 1585 прививок от коронавируса. При этом сразу в четырех областях не привили ни одного человека.
Так, ни одной прививки не сделали в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях. В целом по регионам сделали столько прививок:
Вакцинация проводилась 51 мобильной бригадой и 72 пунктами прививок.
С начала кампании вакцинации первую дозу прививки получили 198 464 человека, вторую дозу - 1. По состоянию на 28 марта в очередь на вакцинацию записались 364 104 человека.
Напомним, за субботу в Украине привили от COVID более 4,5 тысячи человек.
Также РБК-Украина писало, что за вчера в стране подтвердили 8346 новых случаев COVID-19.