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COVID-вакцина Sinovac показала 78% эффективности

Понедельник 11 января 2021 15:38
COVID-вакцина Sinovac показала 78% эффективности
Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Китайская вакцина от коронавируса Sinovac Biotech на поздних стадиях испытаний в Бразилии показала эффективность 78%. Это наиболее точный результат испытаний препарата.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, уровень защиты, подтвержденный официальными лицами штата Сан-Паулу, был получен на основе передовых испытаний на конечной стадии с участием около 13 тысяч участников.

Также глава Института Бутантана Димас Ковас подчеркнул, что испытания также показали 100% эффективности относительно тяжкого и умеренно тяжелого и умеренно тяжелого течения коронавирусной болезни.

Напомним, Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины Sinovac. Индонезия стала первой после Китая страной, выдавшей разрешение.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первые поставки этой вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале.

Также РБК-Украина писало, что компания Pfizer и ученые Техасского университета исследовали эффективность вакцины от коронавируса против новых мутаций Sars-cov-2. Согласно результатам исследования, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна против новых штаммов.

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