От COVID умирает в 2,5 раза больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии

По официальной информации, от COVID-19 умерло 3 922 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 1 499 человек.

По данным Госстата, за январь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 539 человек, среди них туберкулез 247, от СПИДа умерло 191 украинцев.

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 6 063 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умер 37 618 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 26 360 человек.

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 2 220 человек.

Кроме того, 2 526 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 318 граждан, утопление 64, гибель на пожаре - 155, случайное отравление (кроме алкоголя) - 175, отравление алкоголем - 219, самоубийства - 433, умышленные убийства - 143.