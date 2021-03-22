UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

От COVID умирает в 2,5 раза больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии

Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь 2021 года. За месяц умерло 57 721 человек.

Данные обнародованы на сайте Госстата.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 3 922 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 1 499 человек.

По данным Госстата, за январь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 539 человек, среди них туберкулез 247, от СПИДа умерло 191 украинцев.

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 6 063 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умер 37 618 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 26 360 человек.

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 2 220 человек.

Кроме того, 2 526 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 318 граждан, утопление 64, гибель на пожаре - 155, случайное отравление (кроме алкоголя) - 175, отравление алкоголем - 219, самоубийства - 433, умышленные убийства - 143.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2021 года в Украине умерло 57 721 человек. Это на 4 111 смертей больше, чем за январь-2020 года, когда умерло 53 610 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Государственная служба статистикиболезньпреступления
Читайте также
Лучше прогноза: Госстат оценил падение экономики Украины за 2020 год
Смертность в Украине в начале года выросла на 7,5%
Прогноз погоды