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COVID ухудшает ситуацию с голодом в мире: 11 человек умирают ежеминутно

Автор: Сергей Пышкин

Из-за пандемии коронавируса, число кризисных явлений, как нехватка продовольствия выросла в шесть раз за прошлый год. Ежеминутно в мире из-за голода умирает около 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Согласно отчету "Вирус голода умножается" от организации по борьбе с бедностью Oxfam, число смертей от голода в мире в настоящее время превышает число смертей от коронавируса, поскольку по статистике, сегодня от COVID умирает 7 человек ежеминутно.

В частности, кризис, вызванный пандемией привел к 40-процентному росту цен на пищевые продукты в мире, что также пагубно повлияло на ситуацию с голодом.

Представитель Oxfam отметил, что сегодня военные расходы в мире увеличились на 51 млн долларов, несмотря на то, что эта сумма в шесть раз превышает сумму, которая необходима ООН для борьбы с голодом.

Oxfam, со своей стороны, призывает правительства стран к сотрудничеству для решения глобальной проблемы.

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