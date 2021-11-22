COVID ударил по основе "Баварии": на матч с "Динамо" едут всего 18 игроков

Согласно заявке, в список вошли всего 18 игроков "Баварии", в том числе трое вратарей. Таким образом, на скамейке запасных будет пятеро полевых игроков, которых как раз хватит, чтобы провести замены по ходу матча.

При этом на матч заявлены Танги Ньянзу, Малик Тиллман и Марк Рока, которые провели за основу менее 10 матчей.

Заявка "Баварии" на матч с "Динамо":