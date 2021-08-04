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COVID-статистика ухудшается: в Украине 984 новых случая заражения

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 984 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 572 человека, умерли - 43, а выздоровели - 570 человек. Вчера протестировали методом ПЦР - 22 533 человека, методом ИФА - 8064 лица, экспресс-тестами - 16 845 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 255 345 человек, выздоровели - 2 188 273 лица, летальных случаев - 53 024.

Напомним, во Львовской области обнаружили девять подозрений на "Дельта" -штам коронавируса.

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