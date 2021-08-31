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COVID-статистика ухудшается: в Украине 1356 новых заражений

Автор: Анастасия Рокитна

Коронавирусом в Украине за минувшие сутки заболели еще 1356 человек. Больше всего заражений за сутки обнаружили в Киеве и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 470 человек; летальных исходов - 51; выздоровевших - 1 257 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 21 236 человек, методом ИФА - 7 031 человек, экспресс-тестами - 17 747 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 286 296 человек;
  • выздоровели - 2 207 940 человек;
  • летальных исходов - 53 789.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют еще 236 тысяч смертей от коронавируса до конца года.

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Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус