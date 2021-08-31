COVID-статистика ухудшается: в Украине 1356 новых заражений

Коронавирусом в Украине за минувшие сутки заболели еще 1356 человек. Больше всего заражений за сутки обнаружили в Киеве и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

За сутки госпитализировали 470 человек; летальных исходов - 51; выздоровевших - 1 257 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 21 236 человек, методом ИФА - 7 031 человек, экспресс-тестами - 17 747 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

За все время пандемии в Украине: