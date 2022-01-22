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COVID-статистика ухудшается. За сутки более 22 тысяч новых случаев и 136 смертей

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 22 473 человека, а умерли - 136. Больше всего новых случаев во Львовской, Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине госпитализировали 2 608 человек; летальных случаев - 136; выздоровели - 4 610 лиц. Протестировали методом ПЦР - 65 319 человек, методом ИФА - 6958, экспресс-тестами - 42 371.

Больше всего новых случаев во Львовской (3293), Ивано-Франковской (2284) областях.

За все время пандемии в Украине: заболели - 3 842 011 человек; выздоровели - 3 580 878 человек; летальных исходов - 99 129.

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КоронавирусМинистерство здравоохранения Украины