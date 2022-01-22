ru ua
Сб, 22 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

COVID-статистика ухудшается. За сутки более 22 тысяч новых случаев и 136 смертей

Новина українською →
Киев, Суббота 22 января 2022 08:23
COVID-статистика ухудшается. За сутки более 22 тысяч новых случаев и 136 смертей Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 22 473 человека, а умерли - 136. Больше всего новых случаев во Львовской, Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине госпитализировали 2 608 человек; летальных случаев - 136; выздоровели - 4 610 лиц. Протестировали методом ПЦР - 65 319 человек, методом ИФА - 6958, экспресс-тестами - 42 371.

Больше всего новых случаев во Львовской (3293), Ивано-Франковской (2284) областях.

За все время пандемии в Украине: заболели - 3 842 011 человек; выздоровели - 3 580 878 человек; летальных исходов - 99 129.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Министерство здравоохранения Украины
NEWS
Новая волна COVID в Украине. Когда ждать пика
Новая волна COVID в Украине. Когда ждать пика
DAILY
Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше