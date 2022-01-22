COVID-статистика ухудшается. За сутки более 22 тысяч новых случаев и 136 смертей
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 22 473 человека, а умерли - 136. Больше всего новых случаев во Львовской, Ивано-Франковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Украине госпитализировали 2 608 человек; летальных случаев - 136; выздоровели - 4 610 лиц. Протестировали методом ПЦР - 65 319 человек, методом ИФА - 6958, экспресс-тестами - 42 371.
Больше всего новых случаев во Львовской (3293), Ивано-Франковской (2284) областях.
За все время пандемии в Украине: заболели - 3 842 011 человек; выздоровели - 3 580 878 человек; летальных исходов - 99 129.