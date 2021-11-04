COVID-сертификаты о вакцинации - коллективный инструмент достижения личной свободы, - ВОЗ

COVID-сертификаты о вакцинации не ограничивают свободу людей. Наоборот, эти документы являются коллективным инструментом ее достижения.
Об этом заявил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Профилактические меры не лишают людей свободы, они ее обеспечивают", - цитирует издание представителя Всемирной организации здравоохранения.
Клюге добавил, что COVID-пропуски, подтверждающие вакцинацию против коронавируса, следует рассматривать как коллективный инструмент достижения личной свободы.
Он подчеркнул, что при правильном и последовательном применении превентивных мер позволит людям жить дальше, а не умирать от последствий инфекции.
Напомним, ранее Клюге заявил, что заболеваемость коронавирусом в Европе приближается к рекордным показателям.