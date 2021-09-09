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COVID-сертификаты в Украине: какой срок действия документа и когда его нужно менять

Автор: Мария Кучерявец

Полностью вакцинированные украинцы могут получить COVID-сертификат, удостоверяющий прохождение базового курса прививания. Однако документ необходимо будет менять на новый через некоторое время - это касается и внутреннего и международного сертификата.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

"Внутренний сертификат пока выдается на полгода. Через полгода надо будет отказаться от него и скачать новый. Таким образом и международный, и внутренний сертификаты будут выдаваться на 1 год с момента завершения курса прививки", - сказал Кузин.

Напомним, в Украине завершили бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дия", сгенерировать цифровой сертификат может каждый вакцинированный украинец.

Ранее РБК-Украина писало, что сертификат можно будет получить в бумажной или цифровой форме.

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