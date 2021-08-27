COVID-сертификаты в приложении "Дия" получили почти 300 000 украинцев

По состоянию на сегодня COVID-сертификаты в приложении "Дия" сгенерировали почти 300 000 украинцев. Для генерации сертификата нужен биометрический паспорт и цифровая подпись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Ковидные сертификаты в приложении "Дия" сгенерировали почти 300 000 украинцев. Напомню, что через приложение сгенерировать подпись и получить сертификаты могут все, кто получил 2 дозы вакцины, и имеет ID-паспорт и/или биометрический заграничный паспорт", - отметил Федоров.

Он также уточнил, что для генерации сертификата нужна электронная подпись "Дия.Подпись".

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале "Дия", используя другие виды электронной подписи", - добавил вице-премьер.