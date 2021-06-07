COVID-сертификат: где и когда его смогут получить украинцы

COVID-сертификат в Украине запустят параллельно с Европейским союзом - 1 июля. На первых этапах он будет доступен в приложении и на портале "Дія".
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер, говорится в материале РБК-Украина "Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС".
Сейчас Евросоюз заканчивает финальные приготовления к запуску единого COVID-сертификата, который упростит перемещение внутри блока. В ЕС надеются запустить их уже с 1 июля. Евросоюз также планирует признавать аналогичные сертификаты от третьих стран, если они соответствуют их стандартам.
"С 1 июля электронную версию с помощью приложения или портала "Дія". В приложении сертификат отобразится как один из документов, на портале будет возможность загрузить его в PDF-формате и при необходимости распечатать. Позже бумажную версию сертификата можно будет получить в учреждении здравоохранения. Правительство также рассматривает возможность получения бумажной версии в ЦПАУ", - сказали РБК-Украина в Минцифре.
В этот сертификат будут вносить несколько видов информации, чтобы недопустить дискриминации людей. Первый - подтверждение полной вакцинации от COVID-19, каким именно препаратом и когда была сделана прививка. Если человек пока не смог получить прививку - это не значит, что путь в Евросоюз для него закрыт. Для сертификата также подойдет информация об отрицательном тесте на коронавирус за 72 часа до поездки или тесте о наличии антител, проведенном в течение полугода.
Украинское правительство уже готовит похожий документ, который будет учитывать все требования ЕС и ВОЗ. В Кабмине анонсируют, что получить ковидный сертификат украинцы смогут уже с июля. Чиновники уверяют, что наш сертификат позволит путешествовать в Евросоюз и будет признан странами блока.
Во время путешествия владелец документа должен иметь его при себе в электронном или бумажном виде. Как объяснили в ведомстве, получить его можно будет несколькими способами.
"Мы успеваем запустить бета-версию с 1 июля. Полноценно в июле она заработает. На первых порах это будет исключительно в электронной форме", - рассказал РБК-Украина заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.
Ранее председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Украины Федор Лапий объяснил, что украинцам, которые еще не прошли вакцинацию от коронавируса, не нужно опасаться, что въезд в Евросоюз для них будет закрыт. Для поездок им нужно будет сдавать ПЦР- или экспрес-тесты и проходить изоляцию, как этого требуют в ЕС.