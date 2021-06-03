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COVID-сертификат ЕС смогут получить граждане третьих стран 

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ЕС, Четверг 03 июня 2021 03:11
COVID-сертификат ЕС смогут получить граждане третьих стран  Фото: решение будет зависеть от конкретной страны-члена ЕС (Jens Schlueter / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Цифровой COVID-сертификат Евросоюза для путешествий смогут получить граждане третьих стран. Для этого необходимо, чтобы власти отдельных стран ЕС признала их вакцинацию, отрицательный тест или перенесенный коронавирус.

Об этом сообщил спикер Еврокомиссии в комментарии CNN.

В то же время решение будет зависеть от конкретной страны-члена ЕС.

"Если вы американец, который не живет в ЕС, вы можете получить сертификат, если попросите власть государства-члена предоставить вам этот сертификат на основании доказательств того, что вы вакцинированы или недавно тестированы на COVID-19", - пояснил спикер.

С 1 июня семь стран Евросоюза (Германия, Болгария, Дания, Греция, Чехия, Польша и Хорватия) начали выдавать сертификаты вакцинации.

Напомним, украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Однако для этого необходимо полностью провакцинироваться от COVID.

Ранее сообщалось, что Болгария с 1 июня 2021 года обновила условия въезда для граждан Украины. На границе надо предъявить тест на COVID-19 или сертификат вакцинации.

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