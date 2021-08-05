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COVID-сертификат в "Дія" не будет отображаться автоматически, - Минцифра

Автор: РБК-Украина

Ковидные сертификаты в приложении "Дія" не будет отображаться автоматически. Поскольку документ о вакцинации является медицинской информацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мирослава Баника в эфире "Украина 24".

"Ковидный сертификат не появится автоматически. Поскольку это медицинская чувствительная информация и для того, чтобы получить документ, надо будет открыть раздел услуг и заказать ковидный сертификат. Он появится через несколько секунд, но после того, как человек подтвердит, что хочет, чтобы он отображался", - заявил Баник.

По его словам, сейчас продолжается бета-тестирование сертификатов, чтобы усовершенствовать и найти недостатки при загрузке данных из системы электронного здоровья.

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