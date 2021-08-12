UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Когда COVID-сертификат в "Дие" получат владельцы Android: ответ Минцифры

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские пользователи смартфонов с Android до сих пор не получили доступа к бета-тесту COVID-сертификата в приложении "Дия". Задержка возникла из-за согласования с Google.

Об этом РБК-Украина сказали в поддержке сервиса "Дия".

"Сейчас согласовываем с Google политику конфиденциальности обработки медицинских данных. После чего будем ожидать одобрения новой версии в Play Market", - заявили в сервисе.

После того, как министерство получит решение Google и Play Market, бета-тестирование COVID-сертификата начнется и на платформе Android. Точных сроков пока не называют.

Напомним, бета-тестирование COVID-сертификата стартовало еще 1 июля. Однако получили доступ к нему пока только владельцы смартфонов на iOS.

Добавим, украинский COVID-сертификат в "Дия" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаДияКоронавирус