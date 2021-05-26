UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

COVID-паспорта в Украине будут готовы в начале июля, - Шмыгаль

Автор: Андрей Василюк

Сертификаты вакцинации (или COVID-паспорта) в Украине будут готовы в начале июля. В вопросе их запуска Кабмин действует синхронно с Европейским союзом.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Европейский союз находится фактически на финальной стадии согласования таких паспортов", - отметил Шмыгаль, напомнив, что наличие такого документа будет необходимым условием для поездок в пределах ЕС.

Он подчеркнул, что в вопросе паспортов вакцинации Украина действует синхронно с Евросоюзом.

"Запуск наших цифровых сертификатов (вакцинации - ред.) запланирован на начало июля. Мы успеваем, и эти сертификаты будут действовать в Европе", - пообещал глава правительства.

Ранее вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что COVID-паспорта в Украине планируют ввести с 1 июля. Запуск документа будет происходить синхронно с Европейским союзом.

Сейчас в ЕС ведется дискуссия по единой схеме функционирования COVID-паспортов. Документ будет содержать информацию об отрицательном результате теста на коронавирус, был ли его владелец вакцинирован и переболел ли коронавирусом. Наличие COVID-паспорта позволит туристам избежать карантина при въезде в страну ЕС.

В Евросоюзе на национальных уровнях решается вопрос о проведении бесплатных тестирований на COVID. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, шестая часть взрослого населения ЕС сейчас полностью вакцинирована. К сентябрю этот показатель планируют поднять до 70%.

Правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, чтобы украинцы могли беспрепятственно путешествовать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус