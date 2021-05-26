COVID-паспорта в Украине будут готовы в начале июля, - Шмыгаль

Сертификаты вакцинации (или COVID-паспорта) в Украине будут готовы в начале июля. В вопросе их запуска Кабмин действует синхронно с Европейским союзом .

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Запуск наших цифровых сертификатов (вакцинации - ред.) запланирован на начало июля. Мы успеваем, и эти сертификаты будут действовать в Европе", - пообещал глава правительства.

Он подчеркнул, что в вопросе паспортов вакцинации Украина действует синхронно с Евросоюзом.

"Европейский союз находится фактически на финальной стадии согласования таких паспортов", - отметил Шмыгаль, напомнив, что наличие такого документа будет необходимым условием для поездок в пределах ЕС.

Ранее вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что COVID-паспорта в Украине планируют ввести с 1 июля. Запуск документа будет происходить синхронно с Европейским союзом.

Сейчас в ЕС ведется дискуссия по единой схеме функционирования COVID-паспортов. Документ будет содержать информацию об отрицательном результате теста на коронавирус, был ли его владелец вакцинирован и переболел ли коронавирусом. Наличие COVID-паспорта позволит туристам избежать карантина при въезде в страну ЕС.

В Евросоюзе на национальных уровнях решается вопрос о проведении бесплатных тестирований на COVID. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, шестая часть взрослого населения ЕС сейчас полностью вакцинирована. К сентябрю этот показатель планируют поднять до 70%.

Правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, чтобы украинцы могли беспрепятственно путешествовать.