UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

COVID не отступил. Украинцев предупредили о новой волне болезни

Фото: Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине предупредили о начале осенней волны COVID-19. Наблюдается рост заболеваемости среди населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кузина в интервью для "Укринформа".

"Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тысяч, сейчас это 11,5 тысяч, у которых был диагностирован COVID-19 и заболели", - заявил Кузин.

По словам главного санитарного врача, уже третий год подряд в сентябре фиксируется повышение уровня заболеваемости, который спадает в марте-апреле или же в начале мая.

"Касаемо лабораторной диагностики. Несколько месяцев назад можно было бы утверждать, что есть проблема с выявлением коронавирусной болезни. Но сейчас уже больше лабораторий включаются в процесс диагностики, и мы фиксируем рост по количеству тестирований от недели к неделе почти на 10-15%", - отметил Кузин.

Сегодня же по уровню тестированию система здравоохранения вновь приближается к своим обычным темпам.

Однако, как заметил Кузин, ключевым является показатель именно госпитализации. Если раньше фиксировали в среднем менее тысячи госпитализаций в неделю, то в последнее время цифра начала расти. Только за позапрошлую неделю было госпитализировано около 3,1 тысячи пациентов.

"Но это количество не является настолько критическим, чтобы система здравоохранения не справилась. У нас есть приблизительные расчетные данные по тому, каким образом будет двигаться волна каких-либо особенностей или негативных прогнозов мы пока не видим", - заявил Кузин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что e Киеве стремительно возросла заболеваемость COVID-19.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVIDУкраина