COVID в Киеве: в столичных больницах находится рекордное число пациентов с начала пандемии

В Киеве увеличивается количество госпитализированных в больницы пациентов с коронавирусом. Сегодня в столичных больницах находится рекордное число больных COVID с начала пандемии.

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 896 новых случаев коронавируса. При этом 129 пациентов были госпитализированы. Сейчас в больницах столицы проходят лечение 2548 пациентов с COVID, из которых 1689 - в тяжелом состоянии.

"Как мы видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в наших столичных больницах наибольшее количество заболевших с начала пандемии. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это очень тревожная тенденция", - заявил Кличко.

Он добавил, что кислородную поддержку получают 1978 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 38 больных.