COVID истощает медицинскую систему Киева, поэтому локдаун оправдан, - "Удар"

"В столице худшая вспышка с начала пандемии. Хочется нам или нет, но локдаун сейчас действительно оправдан и жизненно необходим. Команде Виталия Кличко удается удерживать город, не прибегая к крайним мерам. Даже сейчас карантин в Киеве не такой жесткий, как во многих европейских столицах. Если все мы добросовестно выполнять правила, до полной остановки экономики и комендантского часа, надеюсь, не дойдет", - отметил Палатный.

Он отметил, что столичная власть прилагает усилия для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях карантина и призвал людей присоединяться.

"Киевская власть одна из немногих в стране, кто предлагает малому и среднему бизнесу дополнительные компенсаторы и преференции. Владельцами предприятий общественного питания уменьшена сумма долевого участия в содержании объектов благоустройства с нынешних 50% до 1 гривны. Есть программа компенсаций процентов по кредитам предпринимателей, к которой расширили доступ. Плата за наружную рекламу и рекламу на коммунальном транспорте снижена до 50%. Владельцев авто освободили от оплаты за парковку на коммунальных площадках. Эти шаги должны помочь предпринимателям пережить локдаун. Призываю киевлян поддерживать локальные магазинчики и лавочки гривной и помнить, что спущенная на подбородок маска или вылазка компанией на шашлыки может обернуться для кого-то трагедией", - написал глава исполкома "Удара".

Он также напомнил, что правительство до сих пор не выполнил обещания передать киевлянам койкоместа в ведомственных медицинских учреждениях, хотя заполненность больниц в Киеве от 77 до 110%.

"Заполненность киевских больниц в среднем превышает 77%. Но некоторые уже переполнены. Если эту волну не удастся сбить, медучреждения и врачи не смогут принимать больных. А их становится больше и больше. Столичные врачи уже работают на пределе человеческих возможностей. Киевсовет уже несколько месяцев просит Кабмин разрешить лечить больных в ведомственных больницах, а это 10 тысяч коек. Пока чиновники думают, столичная власть прикладывает огромные усилия, чтобы увеличить коечный фонд своими силами. В срочном режиме город обустраивает кровати, ремонтирует системы подачи кислорода, нанимает медицинский персонал", - резюмировал Палатный.