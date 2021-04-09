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COVID истощает медицинскую систему Киева, поэтому локдаун оправдан, - "Удар"

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 16:29
COVID истощает медицинскую систему Киева, поэтому локдаун оправдан, - "Удар" Фото: Артур Палатный считает оправданным введение локдауну (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Локдаун в Киеве оправдан и необходим, ведь медицинская система истощена, а количество больных растет.

Об этом заявил руководитель исполкома "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный в своем Telegram-канале.

"В столице худшая вспышка с начала пандемии. Хочется нам или нет, но локдаун сейчас действительно оправдан и жизненно необходим. Команде Виталия Кличко удается удерживать город, не прибегая к крайним мерам. Даже сейчас карантин в Киеве не такой жесткий, как во многих европейских столицах. Если все мы добросовестно выполнять правила, до полной остановки экономики и комендантского часа, надеюсь, не дойдет", - отметил Палатный.

Он отметил, что столичная власть прилагает усилия для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях карантина и призвал людей присоединяться.

"Киевская власть одна из немногих в стране, кто предлагает малому и среднему бизнесу дополнительные компенсаторы и преференции. Владельцами предприятий общественного питания уменьшена сумма долевого участия в содержании объектов благоустройства с нынешних 50% до 1 гривны. Есть программа компенсаций процентов по кредитам предпринимателей, к которой расширили доступ. Плата за наружную рекламу и рекламу на коммунальном транспорте снижена до 50%. Владельцев авто освободили от оплаты за парковку на коммунальных площадках. Эти шаги должны помочь предпринимателям пережить локдаун. Призываю киевлян поддерживать локальные магазинчики и лавочки гривной и помнить, что спущенная на подбородок маска или вылазка компанией на шашлыки может обернуться для кого-то трагедией", - написал глава исполкома "Удара".

Он также напомнил, что правительство до сих пор не выполнил обещания передать киевлянам койкоместа в ведомственных медицинских учреждениях, хотя заполненность больниц в Киеве от 77 до 110%.

"Заполненность киевских больниц в среднем превышает 77%. Но некоторые уже переполнены. Если эту волну не удастся сбить, медучреждения и врачи не смогут принимать больных. А их становится больше и больше. Столичные врачи уже работают на пределе человеческих возможностей. Киевсовет уже несколько месяцев просит Кабмин разрешить лечить больных в ведомственных больницах, а это 10 тысяч коек. Пока чиновники думают, столичная власть прикладывает огромные усилия, чтобы увеличить коечный фонд своими силами. В срочном режиме город обустраивает кровати, ремонтирует системы подачи кислорода, нанимает медицинский персонал", - резюмировал Палатный.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал центральную власть ввести общенациональный локдаун. Также он выступает за ограничение межобластного сообщения.

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