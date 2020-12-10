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Из COVID-фонда на медиков выделят 5,3 млрд гривен: на что пойдут средства

Автор: Юлия Струк

На нужды украинских медиков из фонда COVID-19 выделят 5,26 миллиарда гривен. Бюджетный комитет Верховной рады поддержал соответствующее решение в ходе заседания.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в своем Telegram.

"Дополнительные деньги направят за счет сокращения расходов на строительство и ремонт автодорог государственного значения", - отметили в комитете.

Подчеркивается, что средства пойдут на оплату медицинских услуг за ноябрь-декабрь этого года лицам с подозрением на коронавирус; а также на госпитализацию и лечение тех, у кого подтвердился коронавирус.

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В пакеты этих услуг входит тестирование, приобретение медикаментов и аппаратов ИВЛ, оплата труда медиков и тому подобное.

Напомним, из Фонда борьбы с COVID-19 использованы уже 45,4 млрд грн. Таковы данные по состоянию на 7 декабря. Из них на здравоохранение использовано 12 млрд грн из 23,8 млрд грн выделенных средств, или 50%.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров планирует выделить Министерству социальной политики 9,741 млрд гривен из Фонда борьбы с СОVID-19.

Кроме того, в Фонд борьбы с COVID-19 направят 8,9 млрд гривен. Это предусматривает закон, который 28 ноября вступил в силу.

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