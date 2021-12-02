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COVID-фальсификации: СБУ разоблачила масштабные схемы в двух областях

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Украина, Четверг 02 декабря 2021 10:36
COVID-фальсификации: СБУ разоблачила масштабные схемы в двух областях Фото: СБУ разоблачила злоумышленников, которые продавали фейковые COVID-документы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Служба безопасности Украины в Винницкой и Черновицкой областях разоблачила группы преступников, которые подделывали и продавали COVID-документы. "Бизнесмены" заработали миллионы гривен на незаконной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленники массово подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. За время "работы" они обслужили более 1 тысячи "клиентов".

В Черновицкой области дельцы занимались подделкой документов для выезда за границу. Силовики разоблачили группу из 11 человек. Они также приобщали к своей деятельности медиков.

У "бизнесменов" было два офиса в Черновцах. Там они предоставляли услуги для украинцев и иностранцев. Кроме COVID-документов они подделывали паспорта других государств, в том числе ID-карты и водительские удостоверения международного образца. Также мошенники могли сделать документы для трудоустройства за границей. Все делалось в сжатые сроки и без посещения медицинских учреждений.

Злоумышленники обманывали своих "клиентов", убеждая, что будут оформлять настоящие европейские документы. В то же время продавали им подделки.

За фейковую справку о негативном результате ПЦР-теста брали 200 гривен, атакже до 650 евро за полный пакет документов, необходимых для выезда гражданина Украины за границу, включая сертификат о вакцинации.

"Клиентов" находили через личные контакты. По предварительным данным, злоумышленники ежемесячно "обслуживали" около 1 тысячи человек, и это приносило им почти 1 млн гривен "дохода".

В ходе 18 обысков, проведенных в офисах и дома у преступников, правоохранители изъяли: поддельные печати и штампы разных компаний, специальное оборудование, компьютеры, готовы сертификаты "клиентов" с печатями врачей и медицинских учреждений, 8 450 евро и 2 800 долларов США.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к преступной сделке лиц.

Тем временем в Винницкой области СБУ разоблачила частного врача, который торговал сертификатами о вакцинации от COVID-19.

По данным следствия, организовал схему один из частных семейных врачей региона. По договоренности с пациентами он выдавал им сертификат о якобы проведенной вакцинации. Стоимость такой "услуги" злоумышленник установил от 1 до 1,5 тысячи гривен.

В ходе обысков, проведенных в кабинете, были обнаружены и изъяты около 100 поддельных COVID-сертификатов, черновые записи с перечнем вакцинированных лиц, бланки международных свидетельств о вакцинации.

В настоящее время планируется объявление о подозрении правонарушителю по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.

Фото: мошенники подделывали и продавали COVID-документы (ssu.gov.ua)

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины за сутки разоблачили три преступные схемы подделки COVID-документов в разных областях страны. Правоохранители присекли деятельность турагентств и типографии, которая изготовляла фейковые сертификаты вакцинации.

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Служба безопасности Украины
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