В COVID-больнице Кривого Рога пациент выпрыгнул из окна

В понедельник, 29 ноября, в больнице Кривого Рога произошел трагический случай с пациентом. Мужчина, который болел коронавирусом, выпрыгнул из окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свои. Кривой Рог" .

Инцидент произошел в корпусе городской больницы №16 по адресу улица Мусоргского, 32а. Там 64-летний пациент с COVID упал с высоты 8 этажа. Вследствие падения он получил травмы несовместимые с жизнью. Медикам лишь оставалось констатировать смерть.

Врачи больницы прокомментировали трагедию. По их словам, мужчина лечился в медучреждении от COVID-19. Однако у него также диагностировали и другие тяжелые заболевания. Потому сподвигнуть пациента к самоубийству могло его состояние здоровья.

По словам руководителя больницы, у погибшего ранее диагностировали хроническую энцефалопатию на фоне генерализованного атеросклероза. Отмечают, что это заболеваение может приводить к таким поведенческим нарушениям.