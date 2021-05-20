COVID-19 занял четвертое место среди причин смерти в Украине

По официальной информации, от COVID-19 умерло 15 040 украинцев (в том числе в марте - 8 104 человек).

Таким образом, COVID-19 находится на четвертом место среди причин смерти в Украине.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерло 111 259 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 77 672 человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 21 210 человек.

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 18 17 граждан.

Однако в целом от COVID-19 умерло в 8,6 раз меньше украинцев, чем от болезней системы кровообращения и от рака.

По данным Госстата, за январь-март инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 1614 человек, среди них туберкулез - 746, от СПИДа умерло 598 украинца.

Болезни органов дыхания стали причиной смерти 5 713 человек (в т.ч. грипп и пневмония - 4 378 человек). Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 6 294 человек.

Кроме того, 7 043 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 730 граждан, утопление - 186, гибель на пожаре - 482, случайное отравление (кроме алкоголя) - 534, отравление алкоголем - 580, самоубийства - 1291, умышленные убийства - 336.