COVID-19 вышел на второе место среди причин смерти украинцев

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших за январь-октябрь 2021 года. В октябре COVID-19 вышел на второе среди причин смерти после ишемической болезни сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, с начала года умерло 562 137 человек, в том числе в октябре - 74 282 человека.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 55 082 украинца (в том числе в октябре - 15 068 человек).

Наиболее частая причина смерти с начала года - болезни системы кровообращения, от которых умерло 346 988 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 242 239 человек (в октябре - 28 961), от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 67 064 человека (в октябре - 7 794).

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 61 518 граждан (в октябре - 6 166).

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 20 304 человек. Болезни органов дыхания стали причиной смерти 19 353 человек (в т.ч. грипп и пневмония- 15 215 человек).

По данным Госстата, за январь-октябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5 090 человек, среди них туберкулез - 2 282, от СПИДа умер 1 871 украинец.

Кроме того, 23 075 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 2 968 граждан, утопление - 1 404, гибель на пожаре - 949, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 291, отравление алкоголем - 1 436, самоубийства - 5 023, умышленные убийства - 1 048.