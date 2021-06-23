COVID-19 стал причиной более 10% всех смертей в Украине

По данным статистического ведомства, всего в апреле умер 68 621 украинец (в том от COVID-19 - 12 545 человек или 18,2%).

Наиболее частая причина смерти с начала года - болезни системы кровообращения, от которых умерло 150 573 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 105 172 человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 28 657 человек.

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 24 333 граждан.

По данным Госстата, за январь-апрель инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 2 162 человек, среди них туберкулез - 1 006, от СПИДа умер 791 украинец.

Болезни органов дыхания стали причиной смерти 8447 человек (в т.ч. грипп и пневмония - 6 691 человек). Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 8 276 человек.

Кроме того, 9 207 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 947 граждан, утопление - 282, гибель на пожаре - 607, случайное отравление (кроме алкоголя) - 657, отравление алкоголем - 740, самоубийства - 1764, умышленные убийства - 438.