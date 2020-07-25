COVID-19 на "скорой" в Бердянске: больных уже почти вдвое больше

В Бердянске возросло количество больных коронавирусом сотрудников подстанции скорой медицинской помощи. После проведения дополнительного ПЦР-тестирования инфекцию обнаружили еще у 9 работников.

Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По состоянию на 24 июля инфицирование коронавирусом подтвердили у 19 сотрудников Бердянской подстанции. При этом клинические проявления болезни в виде насморка и повышенной температуры есть только у 7 зараженных.

"Каждый из работников прошел 2-кратное тестирование, в случае двойного отрицательного теста такой работник будет допущен к работе", - добавили в областном центре.

Все больные коронавирусом работники Бердянской "скорой" находятся под наблюдением семейных врачей.

Напомним, в Бердянске также произошла вспышка коронавируса на территории санатория; после этого местные власти решили ужесточить карантин в городе.

Добавим, более 1100 случаев коронавируса зафиксировали на территории Украины за прошедшие сутки; это наибольшее количество случаев с начала пандемии.