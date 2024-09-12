COVID-19 все ще існує. Названо три області України, де хворих найбільше

Відомо, що з 1 по 8 вересня було зареєстровано 12 436 осіб з позитивним результатом на COVID-19. До цього захворіло 14 566 громадян.

Повідомляється, що найбільша кількість випадків COVID-19 була зареєстрована в Хмельницькій (66 випадків на 100 000 населення), Сумській (65 випадків на 100 000 населення) та Миколаївській (63 випадків на 100 000 населення) областях.

Зазначається, що другий тиждень поспіль в місті Києві захворюваність на COVID-19 показує тенденцію до зниження. Епідеміологи підкреслили, що на 36 тижні було зареєстровано на 18,6% хворих менше у порівнянні з 35 тижнем.

Також фахівці зареєстрували 33 летальних випадки серед хворих громадян. Померлі були віком 45 - 93 роки. Зазначається, що серед них було 15 чоловіків та 18 жінок. Вони мали супутні хвороби ІХС - в 60,6%, а у 27,3% був цукровий діабет, або поєднання в анамнезі декількох хронічних хвороб.

Повідомляється, що лише одна особа із померлих мала профілактичне щеплення проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців. Це, як зазначили у Центрі, зайвий раз підкреслює, ефективність вакцин і наявність противірусних препаратів, що знижує тяжкість і смертність, особливо серед вразливих груп населення.

COVID-19 в Україні станом на 2024 рік

У 2024 році COVID-19 в Україні, хоча вже не має масштабів пандемії, залишається однією з головних проблем. На жаль, військові дії, руйнування медичної інфраструктури та порушення доступу до медичних послуг значно ускладнили боротьбу з інфекційними захворюваннями, включно з COVID-19.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у 2024 році все ще спостерігаються спалахи інфекції, особливо у регіонах, де доступ до медичної допомоги є обмеженим. Серед головних проблем - недостатня вакцинація через труднощі з доставкою вакцин у постраждалі або окуповані регіони та загальні перешкоди у функціонуванні системи охорони здоров'я. Також через зниження тестування стає складніше оцінити реальну кількість випадків захворювання.