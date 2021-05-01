От COVID-19 привились уже 100 млн американцев

В то же время по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 55% населения.

"Сто миллионов американцев с чувством облегчения и покоя знают, что после долгого и трудного года они защищены от вируса", - заявил координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс.

Всего в США сделано около 240 миллионов прививок.