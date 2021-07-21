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COVID-19 опережает рак среди официальных причин смерти в Украине

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Украина, Среда 21 июля 2021 12:23
COVID-19 опережает рак среди официальных причин смерти в Украине Фото: COVID-19 был диагностирован у 33,9 тысяч умерших в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За январь-май 2021 года в Украине умерло 299 964 человек. По официальной информации, COVID-19 стал причиной смерти 33 912 человек, злокачественные новообразования (рак) - 30 333 граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики о количестве умерших с указанием причин.

По данным статистического ведомства, всего в мае умерло 57 293 украинцев (в том числе от COVID-19 - 6 327 человек).

Наиболее частая причина смерти с начала года - болезни системы кровообращения, от которых умерло 185 828 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 129 918 человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 35 424 человек.

По данным Госстата, за январь-май инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 2 710 человек, среди них туберкулез - 1 264, от СПИДа умерло 983 украинцев.

Болезни органов дыхания стали причиной смерти 10 464 человек (в т.ч. грипп и пневмония - 8 252 человек). Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 10 316 человек.

Кроме того, 11 345 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1 172 граждан, утопление - 390, гибель на пожаре - 671, случайное отравление (кроме алкоголя) - 766, отравление алкоголем -881, самоубийства - 2356, умышленные убийства - 537.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев.

Как сообщало РБК-Украина, за январь-май 2021 года в Украине умерло 299 964 человек. Это на 59 997 смертей больше, чем за январь-май 2020 года, когда умерло 239 967 человек. В том числе в мае умерло 57 293 человек (в мае 2020 года - 44 680 человек).

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рак COVID-19 Государственная служба статистики
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