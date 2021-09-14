COVID-19, Афганистан и Украина: в Нью-Йорке открывается сессия Генассамблеи ООН

В прошлом году из-за ограничений, связанных с распространением нового коронавируса, открытие юбилейной сессии перевели в виртуальный режим. В этом году ожидается прибытие большого числа высоких гостей.

Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД этой страны, Абдулла Шахид. Совет безопасности всемирной организации возглавляет в сентябре Ирландия.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где представители движения "Талибан" захватили власть и уже объявили о формировании кабинета министров.16 сентября возможно пройдет голосование по продлению Миссии ООН по содействию Афганистану. Также центральной темой будет борьба с COVID-19.

Как ожидается, на неделю высокого уровня в Нью-Йорк прибудут руководители 83 государств, 43 главы правительств, а также министры иностранных дел 23 стран.