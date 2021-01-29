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COVAX сегодня определит, когда Украина получит вакцину от коронавируса

Киев, Пятница 29 января 2021 20:01
COVAX сегодня определит, когда Украина получит вакцину от коронавируса
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Представители глобального механизма COVAX сегодня, 29 января, должны определить страны для первой волны получения вакцины от коронавируса. Сегодня о своем положении может узнать и Украина.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Tsn.ua.

Он отметил, что страны первой волны должны получить вакцину разработки Pfizer.

"Мы сегодня имеем надежду, что в ближайшее время COVAX озвучит, вошла ли Украина к первой волны получения иммунобиологических препаратов для вакцинации населения. Речь идет о мРНК-вакцину Pfizer. Именно 29 января проходит заседание глобального правления COVAX и они определяют, имея понимание количества доз, приоритетность стран", - заявил Ляшко.

Ранее Ляшко заявил, что Украина нуждается в закупке 15 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это число выведено исходя из социологических вопросов о вакцинации.

Сегодня Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что правительство готово выкупать избыточные объемы COVID-вакцин в странах Европейского союза. По его словам, для этого необходимы исключительно политические решения стран.

В феврале в Украине должна начаться вакцинация от коронавируса. В следующем месяце правительство ожидает 700 тысяч доз вакцины разработки Sinovac и 210 тысяч доз Pfizer. В целом же Украина рассчитывает на минимум 8 миллионов доз вакцины по механизму COVAX. Это количество государство должно получить гарантированно.

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