Сделаны из одуванчиков и пластиковых бутылок: компания Continental показала шины будущего

Continental представил концепцию шин будущего, которые получили инновационный дизайн протектора и рекордный для отрасли процент переработанных материалов в своем составе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Continental.
Одуванчики могут стать сырьем при создании шин будущего. Так считают инженеры Continental, которые в рамках Мюнхенского автосалона представили концепт новых экологических шин.
Шины Conti GreenConcept более чем на половину созданы из сырья, которое было либо переработано, либо получено из возобновляемых источников.
В шине используются биоматериалы, такие как натуральный каучук из одуванчиков, силикат из золы рисовой шелухи, а также растительные масла и смолы. Это позволяет значительно сократить содержание в шинах компонентов на основе сырой нефти. Еще 17 процентов приходится на переработанные материалы, такие как регенерированная сталь и регенерированная сажа.
Вес концептуальной шины составляет всего 7,5 кг. Это до 40 процентов меньше, чем у обычных шин, а снижение веса стало возможным за счет оптимизации рисунка протектора, использования специальной боковины и выбора новой конструкции каркаса.
Кстати, верхний слой шины выполнен из натурального каучука Taraxagum, к тому же протектор может быть восстановлен. Неповрежденный корпус можно использовать повторно несколько раз, как это уже многие десятилетия работает с грузовыми шинами.
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