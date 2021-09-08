Сделаны из одуванчиков и пластиковых бутылок: компания Continental показала шины будущего

Одуванчики могут стать сырьем при создании шин будущего. Так считают инженеры Continental, которые в рамках Мюнхенского автосалона представили концепт новых экологических шин.

Шины Conti GreenConcept более чем на половину созданы из сырья, которое было либо переработано, либо получено из возобновляемых источников.

В шине используются биоматериалы, такие как натуральный каучук из одуванчиков, силикат из золы рисовой шелухи, а также растительные масла и смолы. Это позволяет значительно сократить содержание в шинах компонентов на основе сырой нефти. Еще 17 процентов приходится на переработанные материалы, такие как регенерированная сталь и регенерированная сажа.

А самое примечательное – это первое использование в отрасли полиэстера, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок. Полиэстер используется в каркасе шины, и Continental заявляет, что более 60 бутылок можно повторно использовать для создания комплекта из четырех шин. Компания планирует постепенное развертывание своей технологии ContiRe.Tex в следующем году.

Вес концептуальной шины составляет всего 7,5 кг. Это до 40 процентов меньше, чем у обычных шин, а снижение веса стало возможным за счет оптимизации рисунка протектора, использования специальной боковины и выбора новой конструкции каркаса.

Концептуальная шина имеет протектор, который обеспечивает чрезвычайно низкое сопротивление качению. Она может позволить электромобилям увеличить запас хода на шесть процентов только за счет рисунка протектора.

Кстати, верхний слой шины выполнен из натурального каучука Taraxagum, к тому же протектор может быть восстановлен. Неповрежденный корпус можно использовать повторно несколько раз, как это уже многие десятилетия работает с грузовыми шинами.