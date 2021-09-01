Continental научит подушки безопасности раскрываться быстрее

В будущем подушки безопасности будут раскрываться точнее и быстрее, с учетом положения пассажиров в салоне и окружающей обстановки. Компания Continental готова представить новые разработки в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Continental .

Continental в этом году отмечает 40-летие разработки блоков управления подушками безопасности. В честь юбилея компания представит серию новых систем безопасности на выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене.

Разработка блоков управления подушками безопасности началась в 1981 году, а их производство стартовало в 1986-м. С тех пор Continental произвела более 350 миллионов таких блоков. В течение 35 лет микропроцессоры были значительно улучшены: от управления одной подушкой безопасности до управления 48 цепями и возможностью получения обновлений программного обеспечения "по воздуху" для повышения кибербезопасности.

Первой инновацией, которую покажут в Мюнхене, станет предаварийный монитор безопасности. В нем Continental объединил мониторинг окружающей среды и салона, чтобы максимально точно адаптировать степень раскрытия подушки безопасности к конкретной дорожной ситуации и положению пассажиров в салоне.

Подушки безопасности могут быть задействованы раньше, также уровень заполнения каждого блока подушки может быть отрегулирован для оптимальной защиты пассажиров.

Еще одна новая функция – система обнаружения потенциального столкновения батареи с препятствием. Используя сенсорные датчики, которые работают аналогично системе защиты пешеходов, можно сразу же обнаружить легкое повреждение аккумулятора.

Вышеупомянутые системы все еще находятся в стадии разработки и проходят испытания. Но, судя по тому факту, что в них используются технологии, доступные в настоящее время, мы ожидаем их появления в серийных автомобилях в ближайшие годы.