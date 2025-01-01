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CNN: у водія, який влетів у натовп у Новому Орлеані, знайшли прапор ІДІЛ

Ілюстративне фото: у Новому Орлеані чоловік на авто влетів у натовп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У США продовжують розслідування наїзду пікапа на натовп людей у Новому Орлеані. У водія авто вже знайшли прапор терористичного угруповання ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Інформацію про прапор ІДІЛ розкрили виданню неназвані джерела в правоохоронних органах.

За словами одного зі співрозмовників CNN, кілька вибухових пристроїв було знайдено в контейнері з льодом, який знаходився в пікапі.

Водночас Федеральне бюро розслідувань зазначило, що розслідує інцидент як "терористичний акт".

Слідчі з'ясовують можливих спільників підозрюваного, а також його політичні чи релігійні погляди і те, чи не пов'язаний він з ІДІЛ.

Наїзд на натовп у Новому Орлеані

Нагадаємо, сьогодні, 1 січня, стало відомо, що в Новому Орлеані автомобіль влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. Відомо, що 10 людей загинули. Ще десятки людей - отримали поранення.

Згідно з даними ЗМІ, поліцейські застрелили водія, коли він вийшов з машини.

При цьому мер Нового Орлеана Латоя Кантрелл наголошувала, що інцидент є терактом.

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