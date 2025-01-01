CNN: у водія, який влетів у натовп у Новому Орлеані, знайшли прапор ІДІЛ

Наїзд на натовп у Новому Орлеані

Нагадаємо, сьогодні, 1 січня, стало відомо, що в Новому Орлеані автомобіль влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. Відомо, що 10 людей загинули. Ще десятки людей - отримали поранення.

Згідно з даними ЗМІ, поліцейські застрелили водія, коли він вийшов з машини.

При цьому мер Нового Орлеана Латоя Кантрелл наголошувала, що інцидент є терактом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.