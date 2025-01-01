CNN: у водія, який влетів у натовп у Новому Орлеані, знайшли прапор ІДІЛ

Ілюстративне фото: у Новому Орлеані чоловік на авто влетів у натовп (Getty Images)

У США продовжують розслідування наїзду пікапа на натовп людей у Новому Орлеані. У водія авто вже знайшли прапор терористичного угруповання ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Інформацію про прапор ІДІЛ розкрили виданню неназвані джерела в правоохоронних органах. За словами одного зі співрозмовників CNN, кілька вибухових пристроїв було знайдено в контейнері з льодом, який знаходився в пікапі. Водночас Федеральне бюро розслідувань зазначило, що розслідує інцидент як "терористичний акт". Слідчі з'ясовують можливих спільників підозрюваного, а також його політичні чи релігійні погляди і те, чи не пов'язаний він з ІДІЛ.