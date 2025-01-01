ua en ru
Ср, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

CNN: у водія, який влетів у натовп у Новому Орлеані, знайшли прапор ІДІЛ

Новий Орлеан, Середа 01 січня 2025 20:07
UA EN RU
CNN: у водія, який влетів у натовп у Новому Орлеані, знайшли прапор ІДІЛ Ілюстративне фото: у Новому Орлеані чоловік на авто влетів у натовп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У США продовжують розслідування наїзду пікапа на натовп людей у Новому Орлеані. У водія авто вже знайшли прапор терористичного угруповання ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Інформацію про прапор ІДІЛ розкрили виданню неназвані джерела в правоохоронних органах.

За словами одного зі співрозмовників CNN, кілька вибухових пристроїв було знайдено в контейнері з льодом, який знаходився в пікапі.

Водночас Федеральне бюро розслідувань зазначило, що розслідує інцидент як "терористичний акт".

Слідчі з'ясовують можливих спільників підозрюваного, а також його політичні чи релігійні погляди і те, чи не пов'язаний він з ІДІЛ.

Наїзд на натовп у Новому Орлеані

Нагадаємо, сьогодні, 1 січня, стало відомо, що в Новому Орлеані автомобіль влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. Відомо, що 10 людей загинули. Ще десятки людей - отримали поранення.

Згідно з даними ЗМІ, поліцейські застрелили водія, коли він вийшов з машини.

При цьому мер Нового Орлеана Латоя Кантрелл наголошувала, що інцидент є терактом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Сполучені Штати Америки Аварія Новый Орлеан
NEWS
В Україні з 1 січня змінились умови для виходу на пенсію у 60 років
В Україні з 1 січня змінились умови для виходу на пенсію у 60 років
DAILY
Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне